Xiaomi compara seu novo aparelho com o iPhone 13

A divulgação do Xiaomi 12 está a todo vapor às vésperas do seu lançamento, no dia 28 de dezembro — e um par de novas imagens promovem (ou melhor, comparam) o novo modelo com o iPhone 13.

Publicidade

Ambas as imagens mostram a largura do Xiaomi 12 (69,9mm) em comparação com o iPhone 13 (71,5mm). Além disso, a chinesa destacou como seu dispositivo é mais fino, embora tenha uma tela maior (6,28 polegadas) do que a do iPhone 13 (6,1 polegadas).

O Xiaomi 12 pode ser um dos primeiros modelos equipados com o chip Snapdragon 8 Gen 1 — sucessor do Snapdragon 888 —, o qual está sendo construído com um processo de 4 nanômetros. A tela AMOLED do Xiaomi 12 possui taxa de atualização de 120Hz (como a do iPhone 13 Pro [Max]) e brilho de 1600 nits.

O que acharam da jogada de marketing? 😛

iPhones 13 Pro e 13 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$8.549,10

Preço parcelado: em até 12x de R$791,58

Cores: azul-sierra, prateada, dourada ou grafite

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Lançamento: setembro de 2021 Comprar

iPhones 13 e 13 mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.939,10

Preço parcelado: em até 12x de R$549,92

Cores: rosa, azul, meia-noite, estelar ou (PRODUCT)RED

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Lançamento: setembro de 2021 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via PhoneArena