Apple Watch poderá ter sensor óptico no lugar da Digital Crown

Eu não sei vocês, mas dependendo do que eu estiver fazendo com o Apple Watch no punho, geralmente a Digital Crown passa por algo e quase é arrancada se eu não tomar cuidado. Isso, porém, poderia deixar de ser um problema se a Maçã removesse o botão rotativo do relógio — e uma patente garantida pela empresa recentemente aborda justamente isso.

Publicidade

Mais precisamente, a patente descreve o uso de novos sensores no lugar da Digital Crown para permitir que os usuários percorram a interface do Apple Watch por gestos — provavelmente algo como o AssistiveTouch do watchOS 8.

Por exemplo, o usuário pode fornecer movimentos e gestos perto do componente de entrada [os sensores], o qual pode detectar e interpretá-los para controlar um aspecto do relógio. Os movimentos e gestos fornecidos pelo usuário podem ser detectados diretamente com sistemas ópticos do componente de entrada.

Como a Digital Crown também possui um sensor cardíaco elétrico que ativa o ECG, a patente indica que os novos sensores ópticos também poderiam ser usados para medir a frequência cardíaca/respiratória, o nível de oxigenação do sangue e até a pressão arterial — o que vai ao encontro dos rumores sobre a possibilidade de um futuro Apple Watch ser capaz de monitorar a pressão arterial, entre outros.

A Apple observa que remover a Digital Crown não só pode tornar o Apple Watch mais durável, mas também pode liberar espaço que pode ser usado por outros componentes, como novos sensores ou até mesmo uma bateria maior.

Publicidade

Interessante ou dispensável?

Apple Watch Series 7 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 41mm ou 45mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2021 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Material: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: prateada, dourada ou cinza-espacial

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Patently Apple