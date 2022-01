Como alterar o idioma de um documento da iWork [iPhone, iPad e Mac]

A suíte de aplicativos iWork (composta pelo apps Pages, Numbers e Keynote) oferece a possibilidade de criar documentos de texto, planilhas ou apresentações de um jeito bem simples e com ferramentas que acabam deixando-os ainda mais interessantes.

O idioma que você usa para criar um documento em um desses três aplicativos vai implicar diretamente na formatação dos textos, como o símbolo monetário e o formato como as datas são exibidas, por exemplo.

Caso queira criar um documento em um outro idioma, além de ajustar o layout de teclado desses dispositivos, também é possível criá-lo diretamente na língua desejada em um dos três aplicativos — ou fazer isso posteriormente.

Confira, a seguir, os detalhes de como fazer isso no seu iPhone/iPad e Mac!

Primeiros passos

Antes de alterar o idioma dos documentos em si, você precisa ativar um layout de teclado para aquela língua que deseja usar no documento. Por aqui, já até ensinamos como esse processo pode ser feito no Mac.

No iPhone/iPad, isso é ainda mais fácil. Abra os Ajustes vá em Geral » Teclado » Teclados » Adicionar Novo Teclado… e toque naquele que preferir.

Tanto no iPhone/iPad quanto no Mac, caso o app esteja aberto, feche-o para que a nova opção seja devidamente reconhecida.

Depois, para alternar entre os idiomas, basta manter pressionado o ícone representado por um globo (na parte inferior esquerda do teclado).

Feito isso, vamos ao tutorial em si! 😄

Como criar um documento da iWork em um idioma diferente

No iPhone/iPad

Abra o Pages/Numbers/Keynote e toque no botão “+” na parte superior do app (na visualização de navegação dos documentos) e escolha entre “Escolha um Modelo” ou “Começar a Escrever/um Esboço” no Pages e no Keynote — no Numbers não é preciso escolher entre essas opções.

Após fazer essa escolha, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e em “Idioma e Região”.

Toque no idioma selecionado para escolher um novo e em “Região”, para escolher o local desejado para o idioma. Feito isso, toque em “OK” (no canto superior direito).

O título, texto do modelo e alguns dos controles serão alterados para refletir a nova seleção de idioma.

Se estiver visualizando um documento cuja formatação seja em um idioma diferente do que você está usando, uma mensagem no fim do documento avisará qual formatação está sendo usada.

Toque no idioma para ver as diferenças na forma como ele lida com os formatos.

No Mac

Abra o Pages, o Numbers ou o Keynote. Com a tecla ⌥ pressionada, vá em Arquivo » Novo na barra de menus e clique no menu suspenso com o idioma atual (no canto inferior esquerdo).

Após escolher o novo, clique duas vezes no modelo que deseja usar. A partir disso, os títulos e o texto do modelo e alguns controles de formatação serão alterados para refletir esse novo idioma escolhido.

Caso esteja visualizando um idioma e uma formatação diferentes daquelas usadas no seu Mac, uma mensagem perto do fim do documento/apresentação/planilha vai indicar a formatação que foi utilizada. Clique no idioma da mensagem para ver as diferenças.

Como alterar o idioma de um documento aberto da iWork

No iPhone/iPad

Também é possível alterar o idioma de um documento que estiver aberto no Pages/Numbers/Keynote (desde que ele não tenha sido compartilhado). Para isso, toque no botão com três pontinhos (na parte superior), em “Idioma e Região” e faça as escolhas desejadas. Por fim, toque em “OK”.

Feita essa alteração no documento, todos os novos dados de tabelas e gráficos que forem inseridos se refletirão o novo idioma. Os dados existentes de tabelas e gráficos, idioma de datas e nomes de meses também são alterados, mas a pontuação e a ordem dos dias, meses e anos, não.

Fique atento pois, caso você mude o idioma do iPhone/iPad ou o documento seja aberto em outro dispositivo com uma configuração diferente de idioma, a região e o idioma dele serão automaticamente alterados para os mesmos do aparelho.

Porém, caso você compartilhe o documento, todos os usuários o visualizarão no idioma e na região do aparelho.

No Mac

No Mac, também é possível alterar o idioma e a formatação de um documento que esteja aberto no momento. Para isso, vá em Arquivo » Avançado » Idioma e Região… e selecione aquele que desejar. Depois, clique em “OK” para salvar.

Assim como ocorre no iPhone/iPad, essa alteração vale apenas para o documento/apresentação/planilha aberto no momento, com a inserção de novos dados de tabelas e gráficos se refletindo no novo idioma escolhido.

Dados pré-existentes de tabelas e gráficos, os idiomas de datas e os nomes dos meses também são alterados, mas a pontuação e a ordem dos dias, meses e anos, não.

Assim como ocorre no iPhone/iPad, caso o documento/apresentação/planilha seja aberto em outro aparelho com uma configuração diferente de idioma, a região e o idioma dele serão automaticamente alterados para os mesmos do aparelho.

Já conhecia essa função por aí?