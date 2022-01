Como sair de um grupo do iMessage [iPhone, iPad e Mac]

O iMessage é uma alternativa bem interessante aos já consolidados WhatsApp e Telegram, por exemplo. Apesar de não ser muito popular aqui no Brasil, ele conta com recursos como as reações, os adesivos e também a possibilidade de criar grupos.

Esse último é ideal para reunir, em um só lugar, os membros da sua família ou amigos para manter as conversas em dia. 😛

Porém, se você não deseja mais estar num determinado grupo, é possível facilmente sair dele — seja pelo iPhone/iPad ou pelo Mac. Veja, a seguir, como fazer isso!

Como sair de um grupo do iMessage no iPhone/iPad

Abra o app Mensagens (Messages) e toque no grupo que deseja sair. Em seguida, toque no nome do grupo (no topo da tela) e selecione “Sair desta Conversa”.

Se preferir ficar no grupo, mas somente desativar os alertas de novas mensagens, marque “Ocultar Alertas”.

Como sair de um grupo do iMessage no Mac

Selecione a conversa deseja no Mensagens e clique no botão “i”, localizado no canto superior direito da janela do app. Em seguida, clique em “Sair desta Conversa”.

Assim como no iPhone/iPad, você também pode optar por apenas ocultar os alertas, caso queira.

Fácil, né?!