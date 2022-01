Confirmado: Apple Pay chegará em breve à Argentina e ao Peru

A saga do Apple Pay na América Latina tem sido, até o momento, glacial: o Brasil foi o primeiro país da região a receber o recurso, lá nos idos de 2018, e desde então tivemos de esperar quase três anos até que a plataforma chegasse a mais um território, o México.

Bom, agora parece que a coisa está ganhando tração. Depois de aterrissar na Costa Rica e na Colômbia, no fim do ano passado, o Apple Pay deverá chegar em breve a mais dois países da América Latina: Argentina e Peru.

Na página latinoamericana da Apple referente ao serviço, as letrinhas embaixo do banner principal já indicam que a plataforma desembarcará nos dois países “proximamente” — o que não é bem uma previsão exata, mas já indica que a espera pode estar próxima do fim para argentinos e peruanos.

Curiosamente, a página da Apple não fala nada sobre o Chile, ainda que indícios sugiram a chegada do Apple Pay ao país desde o ano passado — em dezembro, o Banco de Chile, maior instituição financeira do país, já tinha publicado os termos e condições para uso da plataforma entre seus correntistas. Pelo visto, entretanto, Argentina e Peru serão vitoriosos nessa corrida.

Aguardemos, agora, informações mais específicas sobre a chegada do Apple Pay aos dois países, como instituições financeiras e cartões suportados.

