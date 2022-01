TikTok testa mudanças na sua própria versão dos Stories

Já faz um bom tempo desde que o TikTok começou a testar sua própria versão dos Stories — semelhante aos do Instagram e do Snapchat — e, agora, a plataforma está alterando alguns aspectos do próspero recurso.

Conforme observado pelo consultor de mídia social Matt Navarra, o TikTok passou a implementar os Stories na página “Para você” (em vez da barra lateral na tela principal), de forma que os vídeos temporários nessa página serão identificados com uma tag.

Além disso, o recurso de criação dos Stories é chamado de “Quick” — o que pode significar que o recurso adotará um novo nome até seu lançamento oficial.

