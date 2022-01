Possíveis novos iPads Air e iPhone SE surgem em registros na Eurásia

Se os rumores estiverem corretos e o cronograma usual da Apple estiver nos trilhos, é possível que tenhamos a atualização de alguns produtos da Maçã já neste primeiro semestre de 2022 — e as principais suspeitas apontam para uma nova geração do iPad Air e um iPhone SE atualizado. Pois hoje, a Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission, ou EEC) chegou com registros que reforçam essa expectativa.

Como notou o Consomac, a base de dados do órgão revelou recentemente o registro de novos modelos de produtos da Apple. Os dispositivos são classificados como “smartphones” e “tablets”, o que nos leva a crer que estamos lidando, de fato, com novas gerações do iPhone SE e do iPad Air.

Os novos modelos de iPhones registrados são A2595 , A2783 e A2784 . No caso do iPad, os códigos que surgiram hoje são A2436 , A2696 , A2759 , A2437 , A2591 , A2757 , A2761 e A2766 — os tablets sempre têm mais códigos registrados por conta das diferenças entre os modelos com e sem conectividade celular.

Os registros na EEC não nos dão, claro, nenhuma pista sobre as características dos futuros aparelhos, mas a indústria de rumores está aí para isso. De acordo com as especulações mais recentes, o iPad Air de quinta geração deverá chegar com o mesmo design e principais características, mas agora incluindo um chip A15 Bionic, conectividade 5G e câmera frontal ultra-angular com suporte ao recurso Palco Central.

O iPhone SE também deverá ganhar uma atualização nos mesmos moldes, mantendo o design e o tamanho de tela atuais, mas recebendo um upgrade de processador (possivelmente o A15) e suporte ao 5G. Segundo o analista Ross Young, um possível nome para essa versão “2.5” do aparelho seria “iPhone SE + 5G”.

Ainda não é possível saber quando as novidades serão anunciadas pela Apple, mas os registros na EEC costumam aparecer entre dois e três meses antes das apresentações dos aparelhos. Recentemente, Mark Gurman afirmou que o novo iPhone SE seria lançado em março próximo com um evento virtual — que, se ocorrer mesmo, deverá incluir também os novos iPads Air. A ver.

via 9to5Mac