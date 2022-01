Apple poderá lançar “iPhones 14” com e sem bandeja de chip

Muito tem se falado nos últimos meses sobre a possibilidade de a Apple lançar a linha “iPhone 14” sem a bandeja física para chip (Nano-SIM), o que deixaria os aparelhos restritos ao uso do eSIM (chip eletrônico).

Além de ter (a partir dos modelos do ano passado) passado a permitir ativar duas linhas virtuais no mesmo aparelho, a Maçã também teria aconselhado as principais operadoras dos Estados Unidos a se prepararem para o lançamento de smartphones somente com eSIM até setembro de 2022 — quando a empresa costuma lançar novos iPhones.

Porém, ao que tudo indica, a possível mudança no “sistema” de chips nos smartphones da Maçã não deverá ser tão radical — pelo menos não neste ano. É o que acredita Emma Mohr-McClune (diretora de serviços de tecnologia da GlobalData), que revelou suas previsões sobre o tema.

De acordo com ela, embora o lançamento de iPhones sem bandeja física já fosse apenas uma questão de tempo, a GlobalData não acredita que ela eliminará o atual sistema com o lançamento de aparelhos somente com suporte ao eSIM em 2022.

Segundo Mohr-McClune, a Apple deverá lançar uma variante com a novidade, mas manterá o modelo com suporte ao chip físico para o mercado “de massa”, já que esse ainda é um modelo “mais amigável aos negócios” para as empresas de telecomunicações.

A executiva ainda acredita que as operadoras deverão “se preparar cuidadosamente para tal eventualidade, aumentando suas próprias ferramentas internas de suporte ao eSIM e prontidão geral de marketing e suporte”.

No Brasil, vale recordar, o suporte ao eSIM ainda está capengando. Embora a maior parte das grandes operadoras por aqui ofereça o serviço, algumas delas exigem que o usuário se dirija a uma loja física e/ou seja adepto de algum plano mais “pomposo” (leia-se, mais caro) para obter o “benefício”.

Com o lançamento de um iPhone suportando apenas essa tecnologia, é de se esperar que a situação melhore. 🙏🏻

via iMore