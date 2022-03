Com Elisabeth Moss e Wagner Moura, “Iluminadas” tem trailer divulgado pelo Apple TV+

“Iluminadas” (“Shining Girls”) é uma das apostas mais interessantes do Apple TV+ para este primeiro semestre, e a divulgação da série de mistério — estrelada por Elisabeth Moss (“O Conto da Aia”) e Wagner Moura (“Narcos”) — está a todo vapor. Já vimos um teaser há coisa de dois meses, e hoje a Apple liberou o trailer completo da produção.

Baseada no romance homônimo de Lauren Beukes, a série gira em torno de Kirby Mazrachi (Moss), arquivista de um jornal de Chicago que teve sua carreira brilhante de jornalista interrompida após um ataque traumático.

Quando uma mulher surge assassinada e o método do crime é semelhante ao do ataque sofrido por Kirby, ela se junta ao repórter Dan Velazquez (Moura) para investigar — e descobre uma linhagem de assassinatos de mulheres ao longo do século, com um assassino que pode estar usando a própria realidade embaçada da protagonista para se manter um passo adiante dos seus investigadores.

Além da dupla de protagonistas, a série tem ainda as participações de Jamie Bell (“Billy Elliot”), Amy Brenneman (“The Leftovers”) e Phillipa Soo (“Hamilton”). Silka Luisa é a showrunner, roteirista e produtora executiva, e todos os episódios da primeira temporada serão dirigidos por mulheres — dois deles pela própria Moss.

“Iluminadas” chegará ao Apple TV+ no dia 29 de abril, com três episódios já disponíveis nesse dia — os capítulos subsequentes serão disponibilizados a cada sexta-feira, como de costume.

