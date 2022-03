Monitor da Samsung tem funções inteligentes e visual de iMac

Em janeiro, durante a Consumer Electronics Show (CES) 2022, a Samsung anunciou o Smart Monitor M8, um monitor com design que lembra bastante o do iMac de 24 polegadas, agora com direito a cores e tudo.

Pois nesta semana, além de iniciar a reserva (ou pré-venda) do monitor, a Samsung anunciou mais algumas especificações técnicas e o seu valor. Mas vamos por partes.

A família Smart Monitor da Samsung foi oficialmente apresentada em novembro de 2020. E, além de contar com tecnologias que classificam seus modelos como monitores de alta qualidade, também permite que eles sejam usados como uma smart TV.

Rodando o Tyzen OS, o M8 (assim como o restante da família Smart Monitor) tem suporte a uma série de serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV+. Ele vem até com um controle remoto!

Design e tela

Em termos de design, o M8 se assemelha bastante com o iMac de 24″, principalmente por conta do seu “queixo”. As opções de cores (branca, azul, rosa e verde), contudo, são pastéis, e não vivas como no desktop da Apple.

O display consegue ser ainda mais fino do que o iMac, mesmo que por um fio de cabelo: são 11,4mm de espessura contra 11,5mm do computador da Maçã.

Falando em tela, o M8 conta com um painel 4K de 32 polegadas com suporte a HDR10+, 400 nits de brilho, contraste de 3.000:1 e taxa de atualização de 60Hz. A tela oferece tecnologia de imagem adaptável, ajustando o brilho e a temperatura da cor para o maior conforto do usuário.

Recursos

Além da tela, o M8 conta com uma série de recursos interessantes, principalmente com a presença do SmartThings Hub, recurso que permite conectar aparelhos de casa inteligente ao monitor.

Com direito a Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2, o monitor também é capaz de se conectar a computadores com Windows e macOS de forma sem fio, oferecendo ainda suporte ao Samsung DeX, ao Microsoft 365 e ao AirPlay 2 — o que permite espelhar a tela de iPhones nele, por exemplo.

O monitor tem uma webcam Full HD (1080p) que pode ser destacada e facilmente acomodada acima do display com a ajuda de ímãs. A câmera conta com auto zoom e face tracking (um recurso muito parecido com o Palco Central, presente em iPads e no Studio Display). O M8 também conta com alto-falantes e microfones com captação de longa de distância, possibilitando a ativação de comandos via Bixby ou Alexa.

Em termos de conectividade, o Smart Monitor M8 vem com uma porta HDMI e duas USB-C (com recarga de 65W). Apesar de não ser compatível com adaptadores VESA, ele tem uma base com ajuste de inclinação e altura — diferente do Studio Display, que é preciso pagar mais para ter uma base com regulagem de altura.

Todas essas tecnologias proveram ao Smart Monitor M8 o prêmio CES Innovation Awards da Consumer Technology Association (CTA).

Preço e disponibilidade

Disponível para reserva por US$700 (na cor prateada), o Smart Monitor M8 é menos da metade do preço do Apple Studio Display. Já nas cores rosa, azul e verde, o monitor é vendido por US$730 — valores ainda bem mais em conta (e justos) do que o cobrado pelo Studio Display.

A Samsung ainda não proveu a data de lançamento do monitor, mas disse que a sua reserva garante um crédito de US$100 com a empresa.

Apesar da semelhança visual com o iMac de 24″, a real comparação a ser feita com o Smart Monitor M8 é com o Studio Display — que conta com uma tela 5K de 27″, mas por outro lado não conta com muita dessas “funções inteligentes”, sem falar no valor de US$1.600.

Obviamente, além da resolução bem superior (e uma densidade de pixels muito maior), o Studio Display ainda difere-se em outros aspectos como um brilho de tela 50% maior e alto-falantes bem mais potentes, como suporte a Áudio Espacial.

