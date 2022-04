WhatsApp deixa de salvar fotos e vídeos em chats temporários

O WhatsApp está alterando a maneira como salva automaticamente conteúdos como fotos, vídeos e GIFs quando eles são recebidos em chats temporários — ou melhor, agora ele não salva mais nenhum desses conteúdos no dispositivo.

Publicidade

A mudança foi detectada pelo WABetaInfo e certamente ajudará a melhorar a privacidade de usuários. Vale notar que isso já está valendo para a versão mais recente do mensageiro no iOS e no Android.

Embora o WhatsApp não salve mais automaticamente as mídias no aplicativo Fotos, é importante notar o usuário ainda pode salvá-la manualmente — exceto no caso de fotos e vídeos que desaparecem após a visualização.

Como informamos, recentemente o WhatsApp começou a testar a possibilidade de usar mais emojis no seu futuro recurso de reações a mensagens, além de mudanças na ferramenta de desenhar em fotos.