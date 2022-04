Desacordo faz Apple deixar grupo comercial pró-privacidade

Em meio a grandes investimentos e ações focadas em privacidade — que incluem recursos lançados nos seus sistemas operacionais —, a Apple decidiu deixar o grupo comercial americano denominado Coalizão de Privacidade e Segurança do Estado (State Privacy and Security Coalition, ou SPSC), de acordo com o Politico.

Com a já citada preocupação com a privacidade dos usuários, a Apple se incomodou com o apoio do grupo a leis que vão de encontro às suas diretrizes. A decisão da Maçã de se desvincular da organização foi confirmada pelo porta-voz da empresa, Fred Sainz, a uma semana do CEO Tim Cook liderar uma cúpula global de privacidade.

Como lembrado pelo 9to5Mac, o SPSC apoiou um projeto no estado americano de Utah que defende a concessão de isenções generosas para instituições financeiras e o prazo de um mês para que elas corrijam violações de privacidade antes que recebam alguma punição.

Andrew Kingman, chefe e conselheiro geral do grupo, foi questionado pelo Politico sobre a decisão da Apple de romper a parceria, porém ele se limitou a dizer que “não comenta sobre as mudanças de associação”.

Por outro lado, ele apontou que o SPSC “apoia uma lei federal de privacidade que estabelece proteções consistentes para os consumidores”, se distanciando das acusações de que o grupo estaria deixando de lado questões envolvendo a privacidade dos usuários.