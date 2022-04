Apple chama Meta de hipócrita por taxa de 50% em compras no metaverso

Falamos agora há pouco sobre as ambições da Meta de ter seu “momento iPhone” com o vindouro dispositivo de realidade aumentada a ser lançado pela companhia. Por mais que essa perspectiva ainda não seja imediata, a empresa de Mark Zuckerberg já está com os dois pés afundados na ideia do metaverso — basta ver a mudança de nome anunciada no ano passado.

Publicidade

E, entre os “universos virtuais” prometidos e um ecossistema totalmente novo de interação digital que deverá ser cada vez mais divulgado pela Meta, um ponto parece ter chamado atenção da Apple: a taxa que Zuckerberg e sua turma cobrarão para que desenvolvedores vendam seus produtos digitais dentro da nova plataforma.

Mais precisamente, a Meta revelou que — ao menos nesta fase inicial — cobrará uma taxa de 47,5% para desenvolvedores que queiram vender bens digitais, como NFTs e outros tipos de produtos, dentro da Horizon Worlds, a plataforma de realidade virtual da empresa. A comissão é dividida em uma “taxa de hardware” de 30% e uma “taxa da plataforma” de 17,5%.

Para uma empresa que passou boa parte dos últimos anos apontando os 30% cobrados pela Apple na App Store como abusivos, a medida parece ser um tanto… contraditória. E foi exatamente isso que a Maçã destacou: em um email enviado ao MarketWatch, o porta-voz da empresa, Fred Sainz, classificou o comportamento da Meta como “hipócrita”.

Publicidade

Repetidas vezes, a Meta mirou na Apple por cobrar a desenvolvedores uma comissão de 30% por compras internas feitas na App Store — e ainda usou os desenvolvedores como bode expiatório em todas as oportunidades. Agora, a Meta pretende cobrar desses mesmos criadores uma taxa significativamente maior que qualquer outra plataforma. O anúncio da empresa coloca na mesa a hipocrisia da Meta e mostra que, ao mesmo tempo em que eles querem utilizar a plataforma da Apple sem pagar nada, também cobram alegremente dos criadores e desenvolvedores que usam a plataforma deles.

Apesar das críticas — que não vieram apenas da Apple, mas também da comunidade de criadores e desenvolvedores em geral —, a Meta não tem planos de baixar as taxas da Horizon Worlds, ao menos neste primeiro momento.

Segundo o vice-presidente Vivek Sharma, responsável pela plataforma de realidade virtual, a empresa vê a comissão de 47,5% como “bastante competitiva”. Outras plataformas de NFT, como a OpenSea e a LooksRare, cobram entre 2% e 2,5% pelas transações feitas em seus domínios.

via MacRumors