“Apple Car” poderá ter sistema central integrado como o da Tesla

Uma nova reportagem do DigiTimes afirma que a Maçã está planejando ter seu próprio sistema operacional integrado ao “Apple Car” — o qual, segundo as fontes da reportagem, seria “integrado centralmente como o da Tesla”.

Não é exatamente surpreendente pensar que a Apple deverá implantar um sistema próprio no seu (suposto) veículo autônomo, no entanto, ele seria como o da Tesla no sentido de controlar todos os aspectos do carro — incluindo funções de direção, como navegação e controle de faixa, até a integração dos recursos de bordo e entretenimento.

Vale notar, porém, que o sistema operacional da Tesla não é totalmente desenvolvido pela montadora: ele é uma versão personalizada do Ubuntu (Linux).

Ainda de acordo com o DigiTimes, uma empresa sul-coreana (não especificada) ajudará a Apple no desenvolvimento do sensor autônomo que fará parte da unidade de controle de domínio (domain control unit, ou DCU) — componente que gerencia as partes mais exigentes da automação de automóveis, como processamento de dados fornecidos por sensores.

As novas informações, porém, surgem em um momento em que o desenvolvimento do veículo estaria “estagnado”. Nesse sentido, a equipe da Maçã trabalhando no projeto perdeu vários nomes importantes — apesar disso, há quem acredite que um anúncio/lançamento em 2025 ainda é possível.

