Funcionários de loja da Apple querem formar sindicato

Além de guerras judiciais com outras empresas e dos inúmeros casos menores envolvendo denúncias de clientes insatisfeitos, a Apple poderá entrar em um embate com seus próprios funcionários em um futuro próximo.

De acordo com informações do The Washington Post, trabalhadores de varejo da Apple Grand Central, em Manhattan (Nova York, EUA), começaram a coletar assinaturas para formar um sindicato — o que abre terreno para um confronto entre a empresa e seus funcionários.

O grupo, autodenominado Fruit Stand Workers United, lançou até um site, no qual os trabalhadores informam que se afiliaram à Workers United — um sindicato que apoiou “esforços bem-sucedidos de sindicalização dos funcionários da Starbucks” nos Estados Unidos.

Ao jornal, pessoas envolvidas no processo afirmaram que a Apple tentou por meses convencê-los de que a sindicalização é uma má ideia. O pedido da Maçã, por sua vez, acabou não vingando, visto que agora os funcionários estão bem avançados com a coleta das assinaturas.

Caso eles consigam convencer um número suficiente de colaboradores, se tratará da primeira loja de varejo da Apple a concretizar um processo de sindicalização — o que já foi feito por grandes gigantes do mercado, como Amazon, Activision-Blizzard e a já citada Starbucks.

Para entender as motivações que estão fazendo o grupo entrar com o processo de sindicalização, devemos recordar que a Apple teve um crescimento surpreendente da receita nos últimos anos — US$378 bilhões só em 2021.

Os funcionários afirmam que, apesar do sucesso da Maçã, seus salários não estão acompanhando a inflação, com alguns deles ainda reclamando de condições de trabalho difíceis e falta de ação contra gerentes com práticas desleais/abusivas.

Mesmo que os salários pagos pela Maçã por carga horária estejam alinhados com os de outros empregadores locais, os funcionários acreditam que a Apple não é uma empresa comum, dado seu valor de mercado, atualmente em US$2,7 trilhões.

Dessa forma, eles estão em busca de um salário mínimo de US$30 por hora. Além disso, querem aumentar o tempo de férias e as opções de aposentadoria.

Será que teremos reviravoltas vindo por aí?