Apple poderá ter que recontratar funcionária que a denunciou

Em setembro do ano passado, a engenheira Ashley Gjøvik foi demitida da Apple após denunciar publicamente situações de assédio no ambiente de trabalho. Dispensada com a justificativa de estar vazando informações privadas da empresa, ela poderá voltar a fazer parte do quadro de funcionários da Maçã.

Não, provavelmente a Apple não quer recontratar Gjøvik por contra de todo o imbróglio, mas há uma possibilidade de a empresa ser obrigada a fazer isso — o que seria um dos possíveis resultados das ações judiciais que foram movidas pela engenheira contra a sua antiga empregadora.

A própria Gjøvik, ao ser confrontada sobre a possibilidade, surpreendeu ao revelar ao The Telegraph que aceitaria retornar à companhia:

Eu estava em cima do muro, mas quanto mais penso na sua pergunta — em como conseguimos mais denunciantes —, eu engoliria [a ideia de voltar para a Apple], entraria sorrindo, cooperativa, amigável, disposta a fazer um bom trabalho.

Com um possível retorno, Gjøvik acredita que conseguiria influenciar outras pessoas a soltar a voz e denunciar suas empresas:

Dizemos que é “arrepiante” quando as empresas fazem coisas ruins, que é arrepiante, mas eu sinto que se eu pudesse voltar para a Apple, isso se tornaria mais forte. As pessoas pensariam “talvez eu possa falar, olhe para isso”.

Perguntando a si mesma se deveria ter feito as denúncias contra a Apple — mesmo com a sua vida tendo virado um pesadelo depois do caso —, Gjøvik acredita que sim, já que fez tudo com muita segurança.

Porém, ela destacou que se tornar inimiga da Apple tornou sua vida mais difícil, visto que (além do emprego) ela também perdeu amigos próximos que trabalhavam contra ela na empresa.

via AppleInsider