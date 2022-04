WhatsApp testa opção para manter mensagens temporárias

O WhatsApp está trabalhando na possibilidade de manter mensagens temporárias (aquelas que desaparecem após um determinado tempo) para que você possa salvar conteúdos específicos caso ainda queira mantê-los na conversa.

Como divulgado pelo WABetaInfo, quando um usuário mantém uma mensagem, ela não desaparece da conversa após o vencimento do prazo predefinido no app — mas qualquer pessoa pode reverter esse ajuste caso não concorde em manter a mensagem.

Vale notar que, como estamos falando de um recurso ainda em desenvolvimento, a função poderá ser alterada antes de um possível lançamento.

Reações a mensagens com mais emojis

Há algumas semanas, falamos aqui que as reações a mensagens do WhatsApp incluiriam mais emojis além das seis opções “padrão” em dispositivos móveis. Mais recentemente, o WABetaInfo mostrou que o mensageiro também está testando essa opção no desktop.

Como é possível conferir na imagem acima, ao clicar no botão de reação, o seletor de emojis aparece com todas as opções do teclado padrão — incluindo aquelas usadas recentemente.

Ainda não há informações de quando o WhatsApp disponibilizará esse recurso para todos (tanto no mobile quanto no desktop), mas estaremos de olho.