Beats Fit Pro ganham comercial com Kayvon Thibodeaux, da NFL

A Beats divulgou hoje mais um comercial da série “Made in LA”, a qual traz personalidades famosas de Los Angeles para promover os produtos da marca. A bola da vez é Kayvon Thibodeaux, estrela da National Football League (NFL), que aparece de volta em sua cidade natal usando os Beats Fit Pro.

O vídeo mostra Thibodeaux treinando em um campo de LA enquanto usa os Beats Fit Pro, os fones totalmente sem fio mais recentes da subsidiária da Apple. O anúncio tem exatamente um minuto de duração e conta com trechos da mais nova música do rapper americano Sean Combs (também conhecido como Diddy), ainda sem título divulgado.

Tendo como plano de fundo o sul de Los Angeles, a nova campanha mostra Thibodeaux treinando antes do sorteio da NFL. Vestindo os novos Beats Fit Pro, Thibodeaux escuta uma nova faixa inédita de Diddy. Suas letras trazem um tom poético que dão vida à história de perseverança, determinação e fé de Thibodeaux.

Lançados em novembro do ano passado, os Beats Fit Pro contam com vários dos recursos presentes nos AirPods Pro, da Apple, como o Cancelamento Ativo de Ruído e o modo Transparência, suporte a Áudio Espacial, integração com o app Buscar (Find My) e a troca automática entre dispositivos. Assim como os outros fones da Maçã, eles vêm equipados o chip H1, tornando-os compatíveis com o emparelhamento rápido do iOS e o comando “E aí, Siri”.

Os Beats Fit Pro custam R$2.501 no Brasil e são oferecidos nas cores preta, branca, roxa e cinza. Para pagamentos à vista, a Apple oferece 10% de desconto, abaixando o preço dos fones para R$2.250,90. Obviamente, eles também estão disponíveis na rede varejista por preços mais competitivos.

