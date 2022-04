Usuários reclamam de ruído agudo emitido pelo Mac Studio

Os Macs equipados com os chips da família M1, da Apple, são particularmente conhecidos por operar silenciosamente mesmo quando colocados sob estresse, como no momento de uma renderização de um vídeo ou coisa parecida.

Isso se deve, em grande parte, pela alta eficiência térmica do Apple Silicon, o que livra as ventoinhas dos computadores de ficar operando sempre em altas frequências — o que, consequentemente, gera menos barulho.

De acordo com o MacRumors, entretanto, alguns donos de Macs Studio equipados com o chip M1 Max têm relatado um som agudo e bastante chato vindo da ventoinha do desktop da Apple — que, por acaso, já era o considerado por alguns o mais “barulhento” da linha.

Segundo relatos, o persistente e irritante som só aparece em frequências bastante específicas, ficando, obviamente, ainda mais perceptível quando as ventoinhas atingem velocidades mais altas. Um dos casos foi o do usuário h43m, o qual compartilhou seu caso em um fórum do veículo.

Acabei de desembalar meu Mac Studio com M1 Max (64GB de memória, GPU de 32 núcleos, SSD de 1TB). Definitivamente, há um ruído irritante exatamente em 2.120Hz (comparei usando um gerador de ondas sinusais). Tenho certeza de que isso vem da ventoinha e não da bobina, já que a frequência muda quando a velocidade da ventoinha muda. Definitivamente não é aceitável para um produto com esse preço…

O vídeo abaixo, publicado por ToastKlee, mostra o barulho com mais clareza e em que frequências ele costuma aparecer:

Como dito, o problema parece afetar apenas máquinas equipadas com o chip M1 Max, embora outros usuários tenham negado a presença de qualquer barulho em seus computadores. O Mac Studio com o M1 Max, vale notar, conta com um sistema de dissipação de calor menos robusto de que a versão com o M1 Ultra, o qual conta com um conjunto feito de cobre — e, por isso, é 1kg mais pesado.

Alguns usuários relataram terem conseguido trocar seus computadores após os levarem até uma Apple Store. Algumas das unidades trocadas, entretanto, apresentaram o mesmo problema.

Ainda não se sabe ao certo se isso se trata de um problema que pode ser resolvido por software ou se é algo a nível de hardware. Donos de Macs Studio comprados há menos de duas semanas, vale notar, podem solicitar a troca do computador por uma nova unidade.

