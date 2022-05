Como deslogar do LinkedIn em todos os aparelhos [iPhone, iPad e web]

Por justamente ser uma rede social, o LinkedIn oferece a possibilidade de usar os seus serviços por praticamente qualquer dispositivo que você estiver no momento — seja através dos apps para iPhone/iPad ou pela própria web.

Caso você tenha iniciado a sessão em vários dispositivos, é possível revisar essas informações de um jeito superfácil, como veremos a seguir.

Vamos nessa?!

Como revisar os seus logins no LinkedIn para iPhone/iPad

Abra o app do LinkedIn, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e em “Configurações”. Em seguida, vá até Acesso e segurança » Suas sessões ativas.

Além de poder encerrar todas as sessões de uma só vez, através do botão “Encerrar sessões”, você também pode encerrar uma específica tocando em “Encerrar”, no lado direito de cada sessão. Para confirmar a ação, digite a sua senha e toque em “Concluído”.

Como revisar os seus logins no LinkedIn na web

Com o site do LinkedIn aberto e com a sua conta devidamente logada, clique na sua foto de perfil (na parte superior) e em “Configurações e privacidade”.

Na aba lateral, selecione “Acesso e segurança” e, ao lado de “Suas sessões ativas”, clique em “Alterar”.

Para sair de todas as outras seções, clique em “Sair de todas as sessões” ou, em alguma específica, em “Fechar”. Digite a sua senha e vá em “Encerrar sessão” para confirmar.

Fácil, não acham?!