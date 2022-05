GeForce NOW é atualizado com streaming em 4K no macOS

O serviço de streaming de games GeForce NOW, da NVIDIA, foi atualizado hoje com o suporte para sessões de jogo em 4K a 60 quadros por segundo em seus aplicativos para macOS e Windows. Até então, essa opção era exclusiva de dispositivos Shield TV.

A novidade está disponível apenas para assinantes do nível RTX 3080, que também permite o streaming de jogos em 1440p a 120 quadros por segundo. Para desfrutar da resolução máxima, é preciso ter um monitor 4K compatível.

Com essa atualização, o GeForce NOW torna-se agora o único serviço do mercado a oferecer streaming de jogos em 4K. Segundo a NVIDIA, o upgrade foi possível graças à sua tecnologia de DLSS, a qual usa redes neurais para melhorar o desempenho de suas GPUs e entregar taxas de quadros mais altas.

Essa notícia chega apenas alguns meses após o app do serviço ganhar suporte para jogos a 1600p em Macs equipados com o chip M1 — o que finalmente permitiu o streaming na resolução nativa de computadores como o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas.

Entre outras novidades anunciadas hoje pela NVIDIA, temos ainda a adição de 10 novos jogos para o catálogo do GeForce NOW, os quais podem acessados tanto através do Steam quanto da Epic Games Store. Os novos títulos são os seguintes:

Bakery Simulator

Oaken

Dinosaur Fossil Hunter

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Trek to Yomi

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

Frozenheim

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars: Squadrons

A nova resolução, vale notar, ainda não pode ser acessada pela versão para navegadores do GeForce NOW, sendo exclusiva do app dedicado do serviço para Windows e macOS. Para baixá-lo, basta acessar este link.

via 9to5Google