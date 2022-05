Apple TV+: Aisha Tyler entra para “The Last Thing He Told Me”

Mais um dia, mais uma chegada para o elenco de “The Last Thing He Told Me”! Ontem, foi Nikolaj Coster-Waldau (“Game of Thrones”) quem entrou para a lista de talentos da minissérie do Apple TV+; hoje, de acordo com o Deadline, a contratação mais recente é a de Aisha Tyler.

Conhecida por um grande leque de papéis na televisão dos Estados Unidos, Tyler já integrou o elenco de séries como “Criminal Minds” e “Archer”, além de participações em “Friends” e “Fear The Walking Dead”. Na minissérie da Maçã, a atriz interpretará Jules, melhor amiga de infância da protagonista Hannah (Jennifer Garner, de “De Repente 30”).

A produção, como já sabemos, será baseada no livro de mesmo nome da escritora Laura Dave e seguirá a busca de Hannah e Bailey (interpretada por Angourie Rice, da trilogia “Homem-Aranha”), sua enteada, na busca pelo marido e pai (Coster-Waldau), respectivamente, das duas mulheres. No processo, as duas acabam desenvolvendo uma relação inesperada.

A série será dirigida por Olivia Newman (“Um Lugar Bem Longe Daqui”) e terá o roteiro escrito por Dave em parceria com seu marido, o vencedor do Oscar Josh Singer (“Spotlight – Segredos Revelados”). Reese Witherspoon e Lauren Neustadter serão produtoras executivas, sob o guarda-chuva da empresa Hello Sunshine.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

