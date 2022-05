Filme do Apple TV+ com Will Smith deverá ser adiado após tapa no Oscar

O filme “Emancipation”, estrelado por Will Smith e coproduzido pela empresa do ator, não deverá ser mais lançado neste ano pela Apple. Como narra a Variety, apesar de não haver data oficial, era esperado que o longa-metragem chegasse ao streaming em 2022, de modo a concorrer no circuito de premiações do outono do hemisfério norte (nossa primavera).

A razão mais óbvia para esse adiamento é o memorável tapa que o ator deu no comediante Chris Rock, na última cerimônia de premiação do Oscar. A Apple estaria esperando o auge do dano à reputação de Smith passar para realizar o lançamento do filme, tendo em vista que investiu mais de US$100 milhões na produção.

Há, porém, outros motivos que contribuem para o fato. O diretor de “Emancipation”, Antoine Fuqua, ainda trabalha na pós-produção do longa, o que pode tomar tempo o suficiente para não ser possível lançar o filme neste ano. Além disso, houve mudança de local das gravações e suspensão das filmagens por causa da alta de casos de COVID-19, em agosto de 2021.

Não se pode esquecer que o Apple TV+ também conta com outros filmes em seu cronograma próximo — o que, aliás, soma-se às razões para adiamento do filme estrelado por Will Smith. Alguns exemplos são “Cha Cha Real Smooth”, ganhador do prêmio do público do Festival de Sundance, a ser lançado em 17 de junho, e a animação “Luck”, que irá ao ar no dia 5 de agosto.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

