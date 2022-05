Como escolher e configurar um protetor de tela no Mac

Além de poder trocar o seu papel de parede (wallpaper), o Mac — como todo computador que se preze — também permite que você aplique um protetor de tela (screensaver).

Publicidade

Isso acaba não só sendo uma forma de deixar o seu computador mostrando uma animação enquanto você estiver longe, como também de proteger o conteúdo que está na tela.

Confira, a seguir, como aplicar um protetor de tela ao seu Mac!

Primeiramente, abra as Preferências do Sistema e clique em “Mesa e Protetor de Tela”. Na parte superior da aba “Protetor de Tela”, é possível escolher o período de inatividade da tela que acionará o protetor.

É possível escolher um destes:

Publicidade

1 minuto

2 minutos

5 minutos

10 minutos

20 minutos

30 minutos

1 hora

Na barra lateral esquerda, dá para escolher entre um dos modelos disponíveis, como “Mosaico”, “Origami”, “Fluxo”, “Agitado”, “Monterey”, “Olá”, etc.

Nas opções onde é possível inserir fotos, você pode selecionar a fonte delas usando o menu suspenso “Fonte”, e escolher se deseja ordenar os slides de forma aleatória.

Já em “Olá”, por exemplo, é possível escolher um tema, se quer mostrá-lo em todos os idiomas e coincidir com a aparência do sistema.

Publicidade

Na parte inferior da janela, você também pode escolher se deseja usar um protetor aleatório e até se quer mostrar as horas sobre o protetor enquanto ele estiver sendo exibido.

Além das opções nativas

Além das opções nativas, o bacana é que há diversas opções de protetores de tela de terceiros disponíveis na internet.

Publicidade

Aqui no MacMagazine, inclusive, já falamos do Aerial, que mostra todos os vídeos gravados pela Apple especialmente para as Apple TVs. 😁

Se você usa algum protetor de tela diferente, não deixe de comentar por aqui!