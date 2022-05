Como aumentar as legendas no app Mapas da Apple [Mac]

Aqui no MacMagazine, já demos diversas dicas envolvendo o aplicativo nativo de Mapas, incluso em iPhones, iPads, Macs e até Apple Watches.

Ele conta com alguns recursos muito bacanas que fazem frente ao Google Maps, como o Flyover, o Olhe ao Redor e os mapas detalhados, introduzidos no iOS/iPadOS 15.

Além de contar com essas funções, você também pode, é claro, personalizar a sua experiência com o app, seguindo as diversas dicas que já demos por aqui.

A de hoje, por exemplo, pode ser uma mão na roda para quem enfrenta alguma dificuldade de visualizar as legendas do Mapas pelo Mac. Com um simples clique, você consegue mostrá-las em um tamanho maior — o que acaba ajudando na visualização.

Veja só como é fácil: abra o app e, na barra de menus, vá até Mapas » Preferências… (ou, se preferir, use o atalho ⌘ command , ). Com a aba “Geral” devidamente selecionada, marque a opção “Usar Legendas Grandes”.

Prontinho! Com essa opção selecionada, fica muito mais fácil ler a legendas dos estabelecimentos, pontos que você favoritou e mais.

Compare:

Ficou melhor para você? 🔎