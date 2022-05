Mail: como gerenciar as suas extensões [Mac]

Se você usa um navegador como o Safari ou o Chrome, já deve ter baixado e usado algum tipo de extensão. É através delas que você pode expandir a sua experiência com o navegador, por exemplo.

O que pouca gente sabe é que também há a possibilidade de baixar e usar algumas extensões no app nativo Mail — uma das novidades do macOS Monterey.

Pois se você baixou alguma(s) dela(s) e queira gerenciá-las, esse processo pode ser facilmente feito nos ajustes do Mail, como veremos a seguir!

Para visualizar todas as extensões do Mail disponíveis no Mac, abra o app, vá até Mail » Preferências na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ). Em seguida, selecione a aba “Extensões”.

Se quiser ativar ou desativar uma extensão instalada, selecione ou desmarque a caixa de seleção ao lado dela. Já se quiser removê-la completamente, clique em cima da extensão e depois em “Desinstalar”.

Opcionalmente, você pode desinstalar o aplicativo da extensão.