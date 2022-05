Apple libera tvOS 15.5.1 e Software do HomePod 15.5.1

A Apple disponibilizou hoje o tvOS 15.5.1 (compilação 19L580 ) para as Apple TVs HD e 4K. Ainda que a empresa não liste as mudanças, pela própria numeração do sistema podemos concluir que a Maçã aplicou correções de bugs e melhorias gerais na nova versão.

O update chega pouco mais de uma semana após a liberação do tvOS 15.5, e pode ser aplicado indo em Sistema » Atualização de Software.

Junto ao tvOS 15.5.1, a Apple também disponibilizou o Software do HomePod 15.5.1 (mesma compilação), que pode ser atualizado pelo app Casa (Home) — tanto em iPhones/iPads quanto em Macs.

A nova versão do sistema de áudio dos alto-falantes da Maçã resolve um problema que fazia com que a música parasse de tocar depois de um breve período.

