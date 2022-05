Equipe do “Apple Car” perde outro executivo do alto escalão

Como se não bastasse a debandada de talentos que já ocorreram, a gigante de Cupertino perdeu recentemente mais um executivo importante da equipe do “Projeto Titan”, responsável pelo “Apple Car”. De acordo com novas informações da Bloomberg, Christopher (CJ) Moore deixou o cargo na companhia menos de um ano após assumi-lo.

Segundo as informações, Moore está deixando a equipe da Apple para se juntar à Luminar, uma startup que diz estar “construindo o futuro do transporte”. A nova contratação foi confirmada pela empresa, a qual afirma que seu objetivo é “tornar o transporte autônomo seguro e onipresente”.

Com tecnologia líder do setor e agora quase uma dúzia de grandes vitórias comerciais em mãos, a Luminar está pronta para sua próxima fase de liderança, pois nos concentramos totalmente na execução. Estamos atraindo os melhores líderes do mundo em seus campos para executar nossa visão e entregar o futuro do transporte. —Austin Russell, cofundador e CEO da Luminar.

Na Luminar, Moore liderará a equipe de software para desenvolver recursos de segurança. Além do ex-executivo da Apple, outros nomes do alto escalão da NVIDIA (Taner Ozcelik, também destacado na imagem acima), da Tesla, da Intel, do ZF Group e da Harman International foram absorvidos pela startup.

Como dissemos, Moore é o executivo mais recente a deixar a Maçã após uma série de desistências. No ano passado, a Ford atraiu o executivo Doug Field e diversos outros nomes também deixaram o projeto. No começo deste ano, Joe Bass (ex-chefe de gerenciamento de engenharia de software) também pulou do barco.

Veremos se esse período de instabilidade na equipe perpetuará.