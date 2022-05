Recurso para manter mensagens temporárias no WhatsApp segue em desenvolvimento

No mês passado, falamos aqui sobre um futuro recurso do WhatsApp que, à primeira vista, pode parecer um contrassenso, mas faz muito sentido: a opção de manter determinadas mensagens numa conversa temporária.

Publicidade

Mais precisamente, caso você tenha ativada a opção de apagar automaticamente as mensagens de uma conversa após um período (ou se essa opção estiver ativada no seu perfil em geral), o WhatsApp lhe dará uma forma de manter mensagens específicas que você queira guardar — seja para salvar uma informação importante ou simplesmente rememorar algum momento que você queira.

O recurso ainda está em fase de desenvolvimento, mas, de acordo com o WABetaInfo, sua chegada deve estar próxima: o site trouxe recentemente mais informações sobre a vindoura novidade, indicando que a equipe do WhatsApp segue trabalhando nela a toque de caixa.

Nas descobertas mais recentes, o site constatou que, com o lançamento do recurso, o WhatsApp incluirá nas conversas temporárias uma nova seção, chamada “Mensagens Mantidas” (“Kept Messages”).

A seção é acessível na tela de informações daquele contato/grupo e permitirá, como é de se imaginar, que você acesse rapidamente todas as mensagens que escolheu manter na conversa temporária — ou rapidamente apagar uma delas, por exemplo.

Publicidade

Vale notar que a screenshot que você vê acima foi retirada de uma versão beta do WhatsApp Desktop, mas o recurso, quando pronto, será liberado para todas as versões do mensageiro — isto é, iOS e Android incluídos, naturalmente.

Ainda não há informações de quando a novidade será liberada, mas estamos aguardando — parece que está perto.