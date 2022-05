Beats Studio Buds ganham nova edição especial Daily Paper

Mais um dia, mais uma edição especial de um dos fones da Beats: hoje, a subsidiária da Apple apresentou uma versão especial dos Beats Studio Buds em colaboração com a grife holandesa Daily Paper.

Publicidade

Inspirado na coleção da primavera de 2022 da grife, o visual traz elementos reminescentes da cultura do grafite e do hip hop, com claras referências à cultura dos anos 1970 a 90. O estojo e os fones vêm na cor branca, com uma série de desenhos e dizeres em toda a superfície frontal da case (e até mesmo um pequeno detalhe nos fones em si).

O cofundador e diretor de design da Daily Paper, Abderrahmane Trabsini, comemorou a colaboração:

A música é um dos pilares mais importantes da nossa marca, porque une a nossa comunidade. Em termos de colaborações, trabalhar com a Beats estava há muito tempo na nossa lista de desejos. [Os fones] são também uma extensão da nossa atual coleção da primavera de 2022, que é inspirada na cultura do hip hop.

Como de costume nessas edições especiais, as mudanças nos Beats Studio Buds da Daily Paper são apenas externas: internamente, ainda temos o mesmo encaixe intra-auricular, cancelamento ativo de ruídos, modo transparência, seis microfones e bateria com capacidade de até oito horas de reprodução.

A edição especial dos Beats Studio Buds será vendida exclusivamente nas lojas (físicas e online) da Daily Paper a partir de amanhã (26/5). Os fones custarão US$150, mesmo valor cobrado pela versão “civil” deles.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.