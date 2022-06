DXOMARK analisa tela, câmera e bateria do novo iPhone SE

Depois de testar o áudio do iPhone SE de terceira geração, o DXOMARK publicou suas análises acerca da tela, câmera e bateria do modelo.

De acordo com o site, o novo iPhone SE é considerado um aparelho “high end”, ou seja, que está na faixa de US$400 a US$600. E mesmo que seja um “híbrido” da Maçã, com design ainda com Touch ID e tela com tecnologias teoricamente inferiores, o dispositivo se saiu muito bem, principalmente em comparação com outros modelos da mesma categoria.

Tela

O iPhone SE utiliza a tecnologia LCD , diferentemente dos últimos lançamentos da Apple, que já possuem telas OLED . Apesar disso, o site afirma que seu LCD é o melhor que já testaram até agora, superando todos os outros no banco de dados em todos os tipos de uso. Por conta disso, conquistou o 5º lugar em melhores telas de aparelhos high end atualmente, com 86 pontos.

Para os gamers, a notícia é que a taxa de atualização de 60Hz foi suficiente para proporcionar uma boa experiência em jogos, com suavidade e grande precisão ao toque (que teve a melhor avaliação do teste, com 84 pontos).

Além disso, a tela também renderizou muito bem as cores, o que a faz se sair muito bem ao visualizar fotos em ambientes internos. A limitação maior ficou nos vídeos, mais especificamente no HDR , que acaba deixando a desejar no brilho e contraste.

Câmera

Novamente, o aparelho se saiu muito bem nas comparações entre câmeras, conseguindo o segundo lugar (118 pontos) dentre a categoria high end, perdendo somente para o Google Pixel 6 (132 pontos).

Entre os destaques positivos apontados pelo site estão: o foco automático, que é bom e rápido graças à tecnologia zero-shutter-lag; a ampla profundidade de campo, que mostra os objetos ao fundo de maneira nítida e a renderização de cores precisa, com balanço de branco bastante neutro.

Se o ambiente possui luz muito forte ou a captura é feita em ambientes internos, a exposição fica boa. Entretanto, quando a captura é feita em um ambiente com pouca luminosidade, as taxas de exposição ficam insuficientes.

Em pontos negativos, o site frisou que a troca de textura/ruído é bastante baixa, as imagens carecem de detalhes mais finos e o ruído de luminância e o de croma de baixa frequência são frequentemente perceptíveis. Ainda, o site afirma que, como não há uma câmera ultrawide, o sensor zoom do aparelho não se saiu tão bem, por ser completamente digital e deixar de lado os detalhes da imagem.

Analisando a câmera ao produzir vídeo, os quesitos de luminosidade, cor e balanço do branco permaneceram os mesmos do que em fotos. Já o foco automático, porém, ficou um pouco comprometido, principalmente quando há objetos se movendo durante a gravação. O mesmo acontece com a estabilização, que fica mais instável quando está em movimento.

Bateria

Com capacidade de apenas 2.018mAh e tamanho menor, não é surpresa para ninguém que bateria seja o quesito com menor pontuação. De acordo com o site, ele foi o aparelho com menor bateria de todos, pontuando 51 e ficando em último (13º lugar) no ranking dos high end.

O aparelho ofereceu apenas 1,5 dia de autonomia em uso moderado, levou 51 minutos para carregar 80% da capacidade da bateria com seu carregador oficial de 20W, (mais lento que a média). O que é estranho é que, mesmo usando o carregador de 20W, os testes mostravam sempre 16W, sem passar disso em nenhum momento.

Apesar do carregamento sem fio, que é algo positivo, o aparelho levou mais de três horas para carregar totalmente dessa forma. O DXOMARK concluiu que, com fio ou sem fio, a eficiência de carga foi muito baixa.

Como ponto positivo o site citou o excelente gerenciamento de correntes de descarga, que garantiu uma pontuação acima de muitos outros no mesmo seguimento.

