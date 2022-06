Tim Cook comenta trabalho presencial e privacidade em entrevista

Há algumas semanas, falamos aqui que o CEO da Apple, Tim Cook, havia sido eleito (novamente) uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista TIME — ganhando até mesmo uma das capas da edição mais recente.

Publicidade

Nesta semana, durante o encontro TIME100 Summit (que ocorreu em Nova York), Cook abordou assuntos como o retorno aos escritórios na Apple e, como de costume, suas preocupações em torno da privacidade de usuários.

Sobre o (já polêmico) retorno do trabalho presencial na Apple, Cook esclareceu que a companhia ainda não bateu o martelo, de fato, sobre os termos desse retorno aos escritórios.

Estamos executando um piloto e tentando encontrar um lugar que aproveite o melhor desses dois mundos. Podemos ser os primeiros a dizer que o ponto de partida provavelmente está errado e que isso será ajustado.

O executivo enfatizou que sua preferência é pelo trabalho pessoal, especificamente por causa da “serendipidade” das reuniões no local de trabalho. No entanto, ele também disse que as interações remotas “não são inferiores, apenas diferentes”.

Publicidade

Já sobre o tópico privacidade, Cook afirmou temer que as pessoas se tornem “contidas” e comecem a agir de maneira diferente à medida em que as tecnologias se concentram cada vez mais em rastrear seus usuários.

Temo profundamente a perda de privacidade. Se começarmos a sentir que estamos sendo vigiados o tempo todo, nosso comportamento muda. Começamos a fazer menos. Começamos a pensar menos nas coisas. Começamos a modificar a forma como pensamos. Em um mundo como esse, onde estamos nos restringindo, isso muda a sociedade de uma maneira importante.

O executivo finalizou dizendo acreditar que abrir mão de “alguma privacidade de maneiras altamente específicas em determinadas configurações pode ser benéfico”. No entanto, ele argumentou que as pessoas devem ter a propriedade de seus dados e a opção de poder mantê-los privados.

via AppleInsider [1, 2]