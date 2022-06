Apple Pencil: como e quando trocar a ponta do acessório

O Apple Pencil se tornou um acessório indispensável para muitos usuários de iPads. Lançado juntamente com a primeira geração do iPad Pro, em 2015, ele permite a escrita e o desenho usando os sensores presentes nele, inclusive com a escrita inclinada.

Antes destinado apenas para as versões mais caras do tablet da Maçã, hoje ele também é compatível com o modelo mais barato menos caro, que apelidamos aqui no MacMagazine de “iPad nada”. 😝

Pois se você é um feliz dono de um Apple Pencil — seja ele o de primeira ou o de segunda geração —, já deve saber que é possível trocar a ponta dele. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é a hora certa de trocá-la?

É o que pretendemos responder neste artigo!

Como trocar a ponta do Apple Pencil?

Antes de mais nada, a troca da ponta do Apple Pencil é um processo superfácil. Tudo o que você deve fazer é girá-la no sentido anti-horário, até que ela saia completamente. Em seguida, basta inserir a ponta de substituição e girá-la no sentido horário.

Onde encontro as pontas de substituição?

Na caixa do Apple Pencil de primeira geração, a Apple inclui uma ponta extra de substituição. Na caixa do de segunda geração, porém, isso não acontece mais. 🤷‍♂️

Nesse caso, a empresa vende um pacote com quatro pontas extras na sua loja, por R$174. Além da Apple, algumas empresas também vendem versões genéricas dessas pontas. Porém, a qualidade pode não ser a mesma.

Quando devo trocá-la?

A ponta do Apple Pencil não foi feita para ser trocada de forma tão rápida. Porém, quanto mais ela for usada para escrever e desenhar, menos tempo ela durará.

Nesses casos, você deverá notar uma queda na resposta do lápis na tela (ou seja, quando é preciso repetir os processos de desenho ou de escrita), uma sensação áspera ao tocar na ponta ou se o acessório simplesmente não funcionar mais.

Você usa o Apple Pencil por aí? ✏️

