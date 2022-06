WhatsApp Business mostrará dispositivo que enviou mensagem

Após o recurso de renomear dispositivos conectados, o WhatsApp Business agora está testando a possibilidade de visualizar de qual dispositivo a mensagem foi enviada.

Como de praxe, o site WABetaInfo noticiou que a empresa está buscando aprimorar a experiência para negócios que utilizam mais de um dispositivo para atender seus clientes. Ao ser enviada uma mensagem, o autor pode tocar para ver mais informações e, além do status de “Entregue” e “Lido”, uma nova linha com o nome do dispositivo aparece, como pode ser visto na imagem.

Todos os dispositivos conectados à mesma conta poderão visualizar de qual foi enviado, e estará sinalizado “Admin” quando for o aparelho principal. É claro, a pessoa para a qual foi enviada a mensagem não verá essa informação.

Esse recurso estará disponível somente para o WhatsApp Business, e está em fase beta para Android, iOS e desktop também.