CleanShot X 4.3 traz zoom, modo de bloqueio e mais

Sabemos que a ferramenta de nativa para tirar screenshots do macOS aprimora a cada ano. Ainda assim, às vezes precisamos de alguns recursos diferenciados que nos fariam ser ainda mais produtivos — e é exatamente aí que o CleanShot X entra!

Publicidade

Ele já permitia juntar mais de uma screenshot, capturar vídeos com áudio ou mesmo e até mesmo conta com reconhecimento de texto (OCR) a partir de uma imagem. Agora, a versão 4.3 chegou com ótimas novidades.

Os criadores do app ouviram seus usuários e implementaram a habilidade de dar zoom enquanto uma captura é editada. Esse recurso é especialmente bom para quando é preciso fazer pequenas modificações, como censurar uma parte pequena da screenshot, por exemplo.

Um dos diferenciais do app é que você pode fixar a captura na sua tela, usando-a como referência enquanto trabalha em outros apps. O problema é que, talvez, essa screenshot atrapalhe por ficar em uma área útil do app que você está utilizando. Para isso, a empresa trouxe o Lock Mode, que bloqueia a captura na tela mas, quando você aproxima o mouse, ele esmaece para você continuar utilizando o app que está embaixo.

Uma vez com uma captura fixada à tela, agora com a opção Drag Me você também pode ir até o ícone de documento na parte inferior e arrastá-la para qualquer pasta, seja na Mesa (Desktop), Downloads ou onde preferir.

Para gravação de vídeo, recursos bacanas foram adicionados: ao clicar na imagem da câmera, ela fica em tela cheia (fullscreen) e retorna à posição normal com outro clique; e você também pode escolher qual moldura de câmera prefere (redonda, quadrada ou retangular).

A atualização trouxe também proteção por senha e tempo de expiração para capturas enviadas para o serviço de nuvem do CleanShot (disponível apenas para usuários Pro), novos atalhos e, é claro, algumas correções de bugs e melhorias gerais.

O CleanShot X pode ser encontrado na assinatura do Setapp; você também pode comprá-lo (licença única) por US$30 — a MakeTheWeb ainda garante a devolução do dinheiro em até 30 dias, caso você não goste do app.