Apple TV+ terá série sobre Enzo Ferrari e sua marca icônica

O Apple TV+ vem anunciando uma série de produções envolvendo automobilismo, como é o caso do documentário sobre Lewis Hamilton e do filme sobre a Fórmula 1. Mas ainda há outro nome ligado a esse tema para “estrelar” uma série da Maçã: Enzo Ferrari.

Publicidade

De acordo com o The Hollywood Reporter, a série do escritor Steven Knight (“Peaky Blinders”) e do diretor Stefano Sollima (“Sicário: Dia do Soldado”) se baseará no livro Ferrari Rex, o qual detalha a história do piloto e empresário que construiu o carro de corrida mais rápido da história tendo que enfrentar “tragédia e tormento” pelo caminho.

Cinco anos. Cinco motoristas. Cinco mortes. Um julgamento. Em nome da paixão, na busca da velocidade pura. No centro de tudo isso, um homem titânico, complexo e multifacetado, que dedicou sua genialidade à missão de construir o carro de corrida mais rápido da história.

Dois dos momentos traumáticos enfrentados por ele foram a morte de seu primogênito e o que ele considerou uma traição por parte de seu principal piloto — Juan Manuel Filho —, a qual resultou em uma reconstrução do zero no time de corredores da empresa.

Knight, que já escreveu o drama épico de ficção científica “See” para o Apple TV+, se disse emocionado por contar a história do lendário empresário, bem como da marca criada por ele:

Publicidade

A vida absolutamente extraordinária de Enzo Ferrari foi definida por sua dramática jornada pessoal e profissional, e a Ferrari é uma celebração de um ser humano incrivelmente complexo e fascinante.

Ainda de acordo com o THR, a série não será o único projeto da Apple envolvendo Enzo Ferrari, já que um longa metragem da icônica marca também será produzido pelo serviço de streaming — e com nomes como Adam Driver (“Star Wars: A Ascensão Skywalker”, “História de um Casamento”) entre as estrelas principais.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.