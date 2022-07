Executivas da Apple explicam mudanças no MacBook Air (M2)

As vice-presidentes seniores de design industrial da Apple, Evans Hankey, e de engenharia de hardware, Kate Bergeron, forneceram recentemente uma entrevista à GQ do Reino Unido. Nela, as executivas falaram sobre o MacBook Air com chip M2 — com direito a detalhes dos bastidores tanto sobre o produto, quanto sobre as mudanças por que passa a filosofia de design da empresa.

Publicidade

Vale lembrar que, desde que Jony Ive deixou a chefia de design da Apple, Hankey assumiu sua função e podemos observar as novas direções que a empresa está tomando nesse aspecto sob sua supervisão. Ontem, inclusive, o último laço da Maçã com Ive foi cortado, com o encerramento da parceria com a firma do ex-executivo, o que mostra a solidificação dessa ruptura.

De início, Hankey refletiu sobre o significado de uma modificação no icônico design do novo MacBook Air — o qual abandonou o formato de cunha sempre utilizado em prol de um design flat, em consonância com outros produtos da Maçã.

Nós realmente não temos que jogar nenhum tipo de jogo com a forma ou o design para parecer fino. E acho que isso é uma das coisas mais adoráveis e notáveis [do MacBook Air]: é bastante honesto e simples.

Outro aspecto destacado foi a harmonização entre os designs de diferentes dispositivos. A chefe de design afirma que foi a primeira vez que uma família de produtos foi desenvolvida conjuntamente, de modo que o design do novo MacBook Air não foi pensado de maneira isolada — mas em paralelo com os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, por exemplo. Daí vemos semelhanças como o notch na tela e o design flat.

Publicidade

Hankey adicionou, ainda, que a nova cor meia-noite foi inspirada no basalto, rocha vulcânica, que ela conheceu por meio do pai, um geólogo.

As executivas também destacaram a evolução do MacBook Air. Segundo Hankey, a criação do modelo teve início ao juntar peças do que seria um PowerBook na época. Quando foi lançado, ele recebeu críticas a aspectos como a bateria, além da falta de um drive para CD. Com o tempo, porém, o produto manteve seu diferencial, design e portabilidade — mas se tornou um computador menos de nicho. O processo deu certo, já que ele é atualmente um dos Macs mais populares.

Por fim, elas resgatam a memória do MacBook de 12 polegadas, que teve um curto tempo de vida do seu lançamento, em 2015, até ser descontinuado, em 2019. A própria Bergeron reconheceu que o produto era “polarizador”, mas declarou que ele era “à frente de seu tempo”, já que possuía apenas a porta USB-C e o conector de fones de ouvido, sem MagSafe e ventoinhas.

Publicidade

Posteriormente, a própria lógica do design desse produto espalhou-se por toda a linha — em especial com as polêmicas portas USB-C e o logo da Maçã que não acende na traseira da tampa —, mas o novo MacBook Air como disse a GQ, “vinga o legado” do modelo de 12″. Isso porque ele é bastante portátil (pesa apenas 1,24 kg), tem uma potência interessante, além de manter o MagSafe e também não ter ventoinhas.

A entrevista completa é uma leitura leve e bastante informativa, alternando entre novidades do novo Air e o histórico e evolução do produto desde que Steve Jobs retirou o primeiro modelo de um envelope postal, lá em 2008.

Parece que foi ontem, hein? 😁

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac