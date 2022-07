“Surfside Girls”, nova série infantil do Apple TV+, ganha trailer

Anunciada no fim do ano passado, a nova série infantil do Apple TV+, “Surfside Girls”, ganhou hoje seu trailer oficial à medida que nos aproximamos da estreia no dia 19 de agosto.

Como informamos, a produção é baseada na série de romances gráficos homônima da autora Kim Dwinell e acompanha as melhores amigas Sam (YaYa Gosselin, de “FBI – Os Mais Procurados”) e Jade (Miya Cech, de “Rim of the World” e “Os Astronautas”) enquanto elas resolvem mistérios sobrenaturais em sua cidade praiana na Califórnia. Elas também contam com a ajuda de Santi (Spencer Hermes-Rebello, de “Troppo”).

Confira como isso se desdobrará no trailer abaixo.

A produção é escrita e produzida pela vencedora do WGA Award e showrunner May Chan, além de contar com Alex Diaz e Julie Sagalowsky Diaz na produção. America Young (“Busca Alucinante”) dirige e também produz os dois primeiros episódios.

Certamente uma ótima opção para acompanhar com a família!

