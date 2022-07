Tim Cook comenta resultados e destaca crescimento no Brasil

Embora tenha registrado um declínio de quase 11% no lucro obtido no último trimestre fiscal, a Apple superou as expectativas em relação aos seus resultados financeiros. CEO da empresa, Tim Cook concedeu algumas entrevistas nas quais comentou os resultados obtidos, bem como deu algumas declarações sobre investimentos futuros.

Ao The Wall Street Journal, ele destacou um aumento de 2,8% nas vendas de iPhones, o que contrariou as expectativas de analistas — que esperavam uma queda de 2,5%. Por outro lado, as vendas de iPads, Macs e vestíveis foram afetadas, segundo Cook, por restrições de oferta.

Não há evidência óbvia em nossos dados de que haja um efeito macroeconômico nas vendas do iPhone. […] No iPad e no Mac, francamente, não tínhamos dados suficientes do ponto de vista da oferta para realmente testar a demanda.

À CNBC, ele destacou que a migração de usuários de smartphones Android para o iOS fortaleceu as vendas de iPhones no período, com um crescimento de dois dígitos no número de novos donos do aparelho.

Ainda sobre os resultados, Cook ressaltou em comunicado à CNET que os resultados recordes do último trimestre mostram “os esforços constantes da Apple para inovar, promover novas possibilidades e enriquecer a vida de nossos clientes”.

Mas o chefão da Maçã também falou sobre o futuro e contrariou rumores recentes de que a Apple cortaria gastos e diminuiria contratações em meio à recessão econômica — o que havia sido relatado por Mark Gurman na Bloomberg. Ele espera uma aceleração nas receitas até o fechamento do atual trimestre fiscal, em setembro.

Ao mesmo veículo, Cook agora disse que a Apple continuará investindo durante a crise, mesmo que de maneira “ponderada”:

Acreditamos em investir durante as crises — sempre fizemos isso. Sempre descobrimos que isso nos fortaleceu do outro lado. […] Obviamente, estamos sendo ponderados em nossas decisões de onde investir.

Na já citada entrevista ao WSJ, Cook deixou claro que esses investimentos incluem novas contratações, as quais continuam sendo feitas de maneira deliberada pela empresa.

Crescimento no Brasil

O CEO da Apple ainda deixou claro um crescimento “de dois dígitos” nos resultados financeiros da empresa em países emergentes — incluindo o Brasil. Além dos bons resultados da empresa por aqui, os números também foram positivos em países como Indonésia, Índia e Vietnã.

Já na China, Cook afirmou que a Apple já está observando uma “significativa melhora” na oferta/demanda de vários produtos.