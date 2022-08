Keynote: como omitir um slide numa apresentação [iPhone, iPad e Mac]

O Keynote oferece uma série de recursos muito bacanas para quem deseja criar uma apresentação de slides. Aqui no MacMagazine, por exemplo, já demos incontáveis dicas para você deixá-las mais poderosas e com a sua cara.

Publicidade

Pois hoje, mostraremos como é superfácil utilizar uma função a qual permite que você omita um slide enquanto você estiver apresentando-os.

A seguir, veja como fazer esse procedimento no app para iPhones/iPads e Macs!

Como omitir um slide no Keynote do iPhone/iPad

Abra o Keynote e selecione a apresentação de slides desejada. Em seguida, com o navegador de slides aberto (na barra lateral), toque no slide desejado e toque mais uma vez até que as opções apareçam.

Publicidade

Toque na flechinha voltada para a direita até que apareça “Omitir Slide”. Após tocar nele, uma barra cinza é mostrada no lugar do slide.

Para desfazer a ação, toque nessa barra, na flechinha voltada para a direita e em “Não Omitir Slide”.

Como omitir um slide no Keynote do Mac

Com a apresentação de slides aberta e com o navegador de slides abertos, clique com o botão direito do mouse em cima do slide desejado e selecione “Omitir Slide”.