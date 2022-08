Fluid One promete facilitar o controle de dispositivos inteligentes

Apesar de os diversos dispositivos inteligentes que podemos instalar em casa — como lâmpadas, termostatos, alto-falantes e aparelhos de ar-condicionado — facilitarem a nossa vida, um grande número deles acaba gerando algumas complicações, principalmente ao usar produtos de várias marcas. Foi pensando nisso que um grupo de estudantes criou um tipo de hub que simplifica o processo e (quase) torna o iPhone em um controle remoto.

Publicidade

O Fluid One, atualmente em campanha de financiamento coletivo no Kickstarter, permite controlar esses dispositivos, unindo todos eles em uma só interface dentro do aplicativo. Mais do que isso, aproveitando-se das funcionalidades do chip U1 de banda ultralarga, é possível identificar com qual dispositivo você quer interagir ao instalar vários pontos do acessório pela casa, com base na localização dentro do espaço doméstico.

Ou seja, na prática — ao menos em tese —, bastará apontar para o dispositivo e os controles já deverão aparecer no iPhone. Como se fosse mágica, o Fluid One identifica, por exemplo, qual lâmpada ou termostato o usuário deseja ligar ou desligar, e mostra na interface as opções.

O vídeo abaixo ilustra a mecânica:

O funcionamento do dispositivo é semelhante ao do AirTag. Segundo o desenvolvedor Bastian Andelefski, a ideia foi utilizar o caminho inverso do rastreador da Apple: no lugar de perguntar “como o usuário chega até o objeto?”, a questão posta é “qual é a posição do usuário ante o objeto?”.

Publicidade

Para que possa funcionar corretamente, é necessário espalhar várias unidades pela casa, de modo que elas consigam identificar onde a pessoa está e, assim, entender qual dispositivo quer usar ao apontar o iPhone para determinado ponto — o qual possui alcance de cerca de seis metros. Ao adquirir o Smart Hub, é possível programar que acessórios liguem e desliguem automaticamente ao passar por eles, por exemplo.

O sistema também utiliza a API ARKit, com o uso de realidade aumentada. É necessário fazer a modelagem do espaço de onde o Fluid One será usado para que ele consiga identificar de maneira satisfatória onde o usuário está.

Segundo o grupo responsável pelo produto, a compatibilidade com marcas de acessórios deve ser ampla, incluindo: HomeKit, Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Zigbee, Z-Wave, Ring, Nest, Philips Hue, iRobot e Sonos. A ampla gama é possível pois o Fluid One utiliza um Raspberry Pi que roda a interface Home Assistant, com o software HomeBridge. Também foi anunciado que o dispositivo será compatível com o padrão Matter.

Publicidade

O dispositivo também exige um iPhone 11 ou mais recente, em razão da exigência do chip U1. Apesar de alguns smartphones Android já contarem com o componente, o grupo disse que prefere esperar uma atualização de software para expandir a compatibilidade de aparelhos.

Algo importante é que os desenvolvedores não esqueceram de resguardar a privacidade do usuário na construção do Fluid One: ele não requer o uso de câmeras ou microfones, e a localização que é usada para o seu funcionamento é armazenada localmente.

Publicidade

O acessório ainda está em fase de testes, com uma meta de US$100 mil no Kickstarter para ser feito, no estilo “tudo ou nada” — o que quer dizer que o projeto só vai adiante se eles atingirem o valor fixado. O valor mínimo para contribuir com o projeto é de US$10, mas com US$250 ou mais é possível pré-adquirir pelo menos quatro unidades do dispositivo. Por fim, o prazo mínimo de envio está previsto para agosto de 2023.

Bom, vamos torcer para que o projeto alcance o valor esperado e que possamos ver o Fluid One em ação!

via The Verge