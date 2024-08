Ferramenta Skip permite portar apps do iOS para o Android de forma nativa

Atualmente, o campo do desenvolvimento de apps para dispositivos móveis conta com as abordagens nativa e híbrida. Enquanto a primeira requer tecnologias e um código diferente para cada sistema (mais notadamente o iOS e o Android), a última permite o uso de um único código que pode ser executado em múltiplas plataformas.

Embora a abordagem híbrida possa reduzir significativamente os custos e o tempo de desenvolvimento, ela acaba sacrificando o desempenho do app em termos de performance — além de não contar com o mesmo nível de acesso a recursos do sistema e de otimização que estão presentes na abordagem nativa.

Como desenvolvedores independentes e pequenos negócios muitas vezes não podem se dar ao luxo de contar com duas equipes de desenvolvimento distintas, geralmente as únicas opções que sobram são partir para a abordagem híbrida ou simplesmente focar em um único sistema operacional para seus projetos.

É aí que entra a Skip, uma nova ferramenta que permite a desenvolvedores de apps nativos para iOS portá-los para o Android. Isso mesmo: ele permite que apps escritos em Swift e usando a SwiftUI sejam facilmente compilados em Kotlin e Compose, tecnologias usadas no desenvolvimento nativo para o SO gerido pelo Google.

We’re thrilled to announce Skip 1.0!



Skip brings Swift app development to Android. Share Swift business logic, or write entire cross-platform SwiftUI apps, with native performance and native UI on each platform



Now free for Indies!https://t.co/UA3pNWHbul pic.twitter.com/KMzvGPvVfe — Abe White (@aabewhite) August 15, 2024 Estamos felizes em anunciar o Skip 1.0! O Skip traz o desenvolvimento de aplicativos Swift para Android. Compartilhe a lógica de negócios Swift ou escreva aplicativos SwiftUI multiplataforma inteiros, com desempenho nativo e UI nativa em cada plataforma

Agora grátis para desenvolvedores independentes!

skip.tools/blog/skip-1_0-

Assim como em tecnologias híbridas (como o React Native), a Skip usa uma única base de código para o desenvolvimento — com a diferença de que ele resulta em apps genuinamente nativos nas duas plataformas, enquanto as tecnologias híbridas no máximo fornecerão um resultado que se assemelhe a algo nativo.

Outro ponto legal da Skip é que o app fornece acesso completo às bibliotecas dos sistemas para permitir ligar qualquer API para Swift ou Objective-C usadas no desenvolvimento para iOS às APIs para Kotlin e Java do Android — sem muita complexidade para realizar essa ponte entre as diferentes tecnologias.

Caso você seja um desenvolvedor e deseje utilizar a Skip, há uma série de tutoriais em vídeo e a documentação oficial para lhe auxiliar nesse processo. Ela é gratuita para desenvolvedores independentes, podendo também ser adquirida por meio de assinatura por empresas profissionais e pequenos negócios.

