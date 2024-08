Como desativar os pedidos pessoais no HomePod

O HomePod e o HomePod mini são ótimos alto-falantes inteligentes, principalmente para quem já está inserido dentro do ecossistema da Apple.

Continuando com as nossas dicas envolvendo esses dispositivos, hoje mostraremos como desativar os Pedidos Pessoais (Personal Requests) — que pode fazer com que a Siri acesse suas informações mais pessoais, como mensagens, notas e lembretes.

Se não quiser que isso ocorra, é possível desativá-los facilmente. Veja só! 🔊

No iPhone, no iPad ou no Mac, abra o app Casa (Home). Toque ou clique nos três pontinhos (no canto superior direito) e vá até “Ajustes da Casa”. Na seção “Pessoas”, escolha o seu nome. Vá até “Pedidos Pessoais” e desmarque o HomePod desejado.

Prontinho, simples assim! 🙂

