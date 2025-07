iOS 18 inibirá desmonte de iPhones roubados com bloqueio de peças

Em abril, a Apple anunciou a expansão do seu recurso de Bloqueio de Ativação (Activation Lock) para componentes do iPhone, de modo a vincular peças individuais (como bateria, tela, hardware do Face ID e da câmera) a uma conta do iCloud.

Publicidade

Desde então, poucas informações foram divulgadas sobre a funcionalidade, mas, de acordo com uma publicação do @betaprofiles no Threads, esse recurso foi liberado com a Release Candidate (RC) do iOS 18, disponibilizada na segunda-feira passada.

Como visualizado na captura de tela do recurso (abaixo), o iPhone que recebeu uma peça de um outro aparelho (cujo Bloqueio de Ativação está ativo ou que esteja marcado como “perdido”) mostra um alerta de que não foi possível usá-la. Para continuar o processo de calibração, o usuário precisaria desbloquear a peça de substituição com a conta da Apple à qual o componente está vinculado.

Peças substituíveis como bateria, tela, câmera, etc., no iPhone 12 e posteriores agora podem ser vinculadas à sua Conta Apple e ativar o Bloqueio de Ativação se estiverem instaladas em outro iPhone.

Este recurso agora está ativo no iOS 18 RC.

Publicidade

No anúncio de abril, a Apple descreveu essa mudança como uma medida para resolver o problema de iPhones roubados sendo desmontados para a reutilização das suas peças.

Essa novidade foi anunciada junto à possibilidade de realizar reparos com peças usadas originais; então, desde que um componente esteja devidamente desbloqueado, será possível utilizá-lo em outros dispositivos — um avanço para centros de reparo independentes.

Ainda segundo a publicação acima, o opção de bloquear peças estará disponível a partir do iPhone 12. Vale lembrar que o lançamento do iOS 18 para todos os usuários ocorrerá na próxima segunda-feira, 16 de setembro.

via 9to5Mac