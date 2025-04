Google promete mensagens RCS criptografadas entre iPhone e Android

Ontem (16/9), o RCS foi lançado oficialmente para iPhones com o iOS 18; agora, o Google está em busca de apresentar novos recursos para o protocolo, como criptografia de ponta a ponta (E2EE).

Nesse sentido, conforme divulgado pela GSMA, o próximo grande passo para o RCS será a adição de recursos de proteção como a criptografia de ponta a ponta multiplataforma.

O Google acrescentou dizendo que trabalha em um ecossistema mais amplo para disponibilizar o E2EE para chats RCS multiplataforma o quanto antes. Atualmente, o app Google Messages oferece a sua própria criptografia para chats RCS individuais e em grupo, os quais não se conectam aos de iPhones.

Anteriormente, a Google detalhou planos de oferecer suporte ao Messaging Layer Security (MLS) para mensagens com criptografia E2EE. A empresa também demonstrou estar ansiosa para trabalhar com a Apple para, enfim, oferecer funções de chat interligadas.

Temos orgulho de oferecer criptografia de ponta a ponta (E2EE) no Google Messages com RCS desde 2020. Acreditamos que o E2EE é um componente crítico de mensagens seguras, e temos trabalhado com o ecossistema mais amplo para trazer o E2EE multiplataforma para os chats RCS o mais rápido possível. O Google está comprometido em fornecer uma experiência de mensagens segura e privada para os usuários, e continuamos dedicados a tornar o E2EE padrão para todos os usuários RCS, independentemente da plataforma.