Agora no Apple Arcade, Balatro+ é um jogo que mistura Paciência e Pôquer

O jogo de construção de deck (que mistura os tradicionais games de carta, Paciência e Pôquer) Balatro+ foi lançado hoje no Apple Arcade.

No game, os jogadores usam cartas curingas para criar diferentes decks, cada um com habilidades únicas. O objetivo é coletar fichas suficientes para superar as apostas forçadas — enquanto se descobre mãos e decks bônus ocultos.

À medida que os jogadores avançam pelo mundo de Balatro+, acompanhados por uma trilha sonora retrofuturista, eles se aproximam da aposta do chefão, o qual deve ser derrotado para que você saia vitorioso.

Além disso, cada jogo é diferente; ou seja, cada compra, descarte e curinga podem mudar drasticamente o rumo do seu jogo. Existem, ainda, diferentes modos de jogo, incluindo um modo Campanha e um Desafio.

Balatro+ já está disponível para assinantes do Apple Arcade no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV e no Apple Vision Pro.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

