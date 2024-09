Apple Watch Series 10 está agora disponível para compra no Brasil!

Pouco menos de um mês depois de ter sido apresentado, o Apple Watch Series 10 finalmente está disponível para compra no Brasil.

Vale notar que o relógio ainda não teve sua homologação publicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas o lançamento basicamente confirma que isso já aconteceu nos bastidores.

O smartwatch, agora disponível nos novos tamanhos de 42mm e 46mm, traz um design aprimorado em relação às gerações passadas, com um corpo 10% mais fino que o do Series 9, com 9,7mm, e uma tela 9% maior (que inclusive conta com um brilho 40% superior quando inclinada).

O Series 10 traz o SiP S10 (que, na prática, é a mesma coisa que o S9), além de recursos voltados à saúde, com destaque para a detecção de apneia do sono — que ainda não está disponível no Brasil, vale observar.

Mesmo com tantas mudanças, as pulseiras de modelos anteriores seguem funcionando no novo relógio (nos respectivos devidos tamanhos pequeno e grande, é claro).

Divulgação/Apple

No quesito bateria, não tivemos novidades: ele segue aguentando até 18 horas, segundo a Apple. Porém, ela pode ser recarregada ainda mais rápido, com cerca de 80% em apenas 30 minutos.

O Apple Watch Series 10 está disponível em dois materiais diferentes: alumínio e titânio, este último substituindo o aço inoxidável. Em alumínio, ele está disponível nas tradicionais cores prateada e cor de ouro rosa, além de um novo acabamento preto polido, chamado de jet black; para as versões em titânio, há modelos nas cores natural, dourado e ardósia.

No exterior, a Maçã ainda vende o Apple Watch Hermès, mas ele segue não sendo comercializado no Brasil. O Apple Watch Studio (que permite escolher qualquer cor de caixa do relógio com qualquer pulseira) também ainda está indisponível aqui.

Os preços do Apple Watch Series 10 de alumínio começam em R$5.500 (GPS de 42mm) e R$5.900 (GPS de 46mm), com disponibilidade de versões equipadas com rede celular saindo a partir de R$6.800. Para os modelos em titânio, os preços partem de R$9.300 (42mm) e R$9.900 (46mm).

A Apple oferece 10% de desconto para pagamentos à vista e parcelamento em até 12x nos cartões de crédito. Alguém interessado? ⌚️

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Series-10-42-mm,5499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Series-10-46-mm,5899.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.