Apple inicia as vendas dos AirPods 4 e dos AirPods Max (USB-C) no Brasil

A Apple iniciou hoje as vendas oficiais dos AirPods 4 e dos AirPods Max com USB-C no Brasil. Todos esses modelos, vale lembrar, haviam sido homologados no país no último sábado (28/9).

Os produtos deveriam ter entrado em pré-venda no dia 24/09, mas por algum motivo, a Apple Brasil preferiu esperar e soltar de vez as vendas deles.

AirPods 4

A quarta geração de fones da Apple traz dois modelos: um básico e outro com alguns extras, como a presença de Cancelamento Ativo de Ruído, uma case equipada com alto-falantes e também recarga sem fio, compatível com carregadores no padrão Qi e os do Apple Watch.

Há também a presença do chip H2 em ambos os modelos, trazendo suporte ao Áudio Espacial Personalizado (com rastreamento de cabeça) e ao recurso de Isolamento de Voz.

Os AirPods 4 de entrada custam R$1.500, enquanto que a versão com Cancelamento Ativo de Ruído sai a R$2.000. Comprando no site da Maçã, é possível parcelar esses valores em até 12x sem juros nos cartões de crédito ou obter 10% de desconto, caso pague à vista.

AirPods Max

A Apple também aproveitou para atualizar timidamente os AirPods Max. Nesse caso, são duas novidades: a porta USB-C, que entra no lugar da antiga Lightning, e cinco novas cores (azul, roxo, meia-noite, estelar e laranja).

De resto, tudo segue igual: mesmo chip H1, mesmo estojo de armazenamento e mesma bateria.

Os AirPods Max custam R$6.590 na Apple Store Online. Eles e os AirPods 4 se juntam aos AirPods Pro 2, que seguem custando R$2.600.

