Surgem os primeiros cabos USB4 2.0 do mundo, capazes de entregar 80Gbps

Já falamos algumas vezes aqui no MacMagazine sobre o USB4 2.0, nova geração do padrão desenvolvido pelo USB Implementers Forum (USB-IF) — organização fundada por nomes como Apple, Intel, Microsoft, Hewlett-Packard (HP), NEC Corporation e Agere.

Com a promessa de entregar velocidades de transferência na casa dos 120Gbps, essa tecnologia acaba de ganhar os seus primeiros cabos disponíveis para o consumidor final — cortesia da fabricante de acessórios japonesa Elecom.

Mais especificamente, a marca apresentou recentemente dois cabos compatíveis com o novo padrão. O primeiro deles, mais simples, consegue transferir dados numa velocidade de até 80Gbps e fornecer energia a bons 60W de potência, sendo compatível com a tecnologia Power Delivery (PD).

O segundo cabo, mais parrudo, também pode transferir dados a uma velocidade de 80Gbps, mas impressiona ao entregar nada menos do que 240W de potência (PD). Os dois são, ainda, compatíveis com o padrão DisplayPort, sendo capazes de transmitir conteúdos em 8K (7680×4320 pixels) a uma taxa de atualização de até 60Hz.

Para aproveitar essa performance toda, você precisa ter primeiro um dispositivo com controlador USB4 2.0 e um sistema de conexão PCI-Express 5.0 x4, de modo atingir a largura de banda máxima do padrão. A Apple, por enquanto, ainda não vende nenhum iPhone, iPad ou Mac com essas especificações.

Ainda sem um preço revelado, esses dois novos cabos da Elecom só chegarão ao mercado em dezembro.

via TudoCelular.com