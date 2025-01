Como escolher quando adicionar títulos em entradas do Diário

A partir do iOS 18, usuários do aplicativo nativo Diário (Journal) podem escolher quando adicionar um título nas entradas feitas no app.

Por padrão isso está habilitado para todas elas, mas você também pode escolher entre fazer isso apenas para os Momentos ou nunca adicionar títulos às suas novas entradas.

Veja como mudar essa configuração! 😉

Em um iPhone atualizado para o iOS 18 ou sistema mais recente, abra os Ajustes, toque em “Apps” (no final da tela) e busque por “Diário”.

Após selecioná-lo, escolha “Adicionar Título da Entrada”, na seção “Nova entrada” e opte entre “Sempre”, “Apenas de Momentos” ou, se preferir, “Nunca”.